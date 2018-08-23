Motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Cumhuriyet Mahallesi Rıza Yalçın Caddesi üzerinde ters istikamete giden 76 DN 988 plakalı motosiklet, ara sokaktan yola çıkan 76 DC 909 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından, kimliği öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.