Müdür Yolcu, Genç Çiftçi işletmelerini inceledi

Desteklenen Genç Çiftçi işletmelerinde incelemelerde bulunan Iğdır İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, "İl Müdürlüğü olarak desteklenmiş projelerin takipçisi olmak, projelerinde teknik sıkıntı çeken çiftçilerimizin yanında olmaya ve kendi işlerini kurmalarına elimizden geldiğince kolaylıklar sağlamaya çalışmaktayız. Bakanlığımızın çiftçilerimize vermiş olduğu desteklerin amacına ulaşması için de kontrollerimiz ve denetimlerimiz devam edecektir" söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Müdür Yolcu, "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi çerçevesinde 2017 yılında Iğdır Merkez Evci köyünden yumurta tavukçuluk projesine müracaat eden Genç Çiftçinin projesi kabul edilerek 30.000 TL hibe desteği sağlandı. Bu proje kapsamında yumurta tavuğu yetiştiriciliği hijyen şartlarına uygun kümes yapılarak 1000 adet Ataks tavuğu alındı ve tamamlanan işletmede Genç Çiftçi yumurta üretimine başlamıştır" dedi.