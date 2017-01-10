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10 Ocak 2017 15:50

Müdür Yolcu’dan İHA’ya ziyaret

Müdür Yolcu’dan İHA’ya ziyaret

10 Ocak 2017 15:50

Iğdır Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle İhlas Haber Ajansı (İHA) Iğdır Temsilciliğini ziyaret etti.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, İHA muhabiri Ercan Tunç ile bir süre sohbet ettikten sonra, gazeteciliğin önemine dikkat çekti. Özkan Yolcu, “Tarafsız ve özgür basın, insan haklarının ve demokrasilerin olmazsa olmazlarındandır. Toplumun haber alma ihtiyacını yerel ve ulusal platformda zor şartlarda fedakarca karşılayan, kamuoyunun gözü, kulağı ve sesi olan basın çalışanlarının yaşadıkları zorlukları, harcadıkları çabayı görmemek ve onları takdir etmemek mümkün değil. Gazetecilik, fedakârlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Kamu yararına hizmet yapmakta olan gazeteci arkadaşlarımız, ülkemizin olduğu gibi ilimizin, ilçelerimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Gazetecilerin, halkımızı gelişen olaylar hakkında bilgilendirmek için ortaya koydukları emek kutsaldır” dedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, ilkeli ve tarafsız habercilik yapan İHA Muhabiri Ercan Tunç’un 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak başarılar diledi.



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