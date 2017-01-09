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09 Ocak 2017 12:58

Öğrencilerden engellilere tekerlekli sandalye

Öğrencilerden engellilere tekerlekli sandalye

09 Ocak 2017 12:58

Iğdır’daki özel bir okulun öğrencileri, harçlıklarını biriktirerek aldıkları 7 adet tekerlekli sandalyeyi engellilere hediye ettiler.
Iğdır Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin düzenlediği kampanya sonucu elde edilen tekerlekli sandalyeler, Iğdır Engelliler Derneği aracılığıyla sahiplerine teslim edildi. Bahçeşehir Koleji’nde gerçekleşen programda konuşan Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, “Sizler örnek bir davranış göstererek biriktirdiğiniz harçlıklarınızla aldığınız 7 tekerlekli sandalye ile 7 engellinin hayata katılmasını sağladınız. Bu çalışmanız güzel bir sonuca ulaşmıştır. Engellilerin nasıl bir durumda olduğunu anlamak için kendimizi onların yerine koymamız gerekir. Onların tekerlekli sandalyede 24 saat içinde neler ile karşılaştığını bilmek ve kendimizi onların yerine koymamız lazım. Engellilerin yaşadıklarını düşünelim ve onlara yardımcı olalım. Öğrencilerimizi bu davranışlarından dolayı da kutluyorum” dedi.



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