Okul Ar-Ge temsilcileri toplantısı

Toplantının önemine değinen Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Okul temsilcileri olarak bu sürecin içinde yer almanız ve okullarda etkin bir şekilde Ar-Ge çalışmaları konusunda rehberlik yaparak gençlerimizin uygulamaları daha etkin ve verimli kullanmalarını, daha az maliyet ve iş gücüyle projeler üretmeleri sağlayacaktır. Hızlı değişen ve gelişen teknolojiye bağlı olarak ilimizin gelişmiş iller sınıfında yer alabilmesi için teknolojik ve bilimsel programlardan daha fazla yararlanılması gerekmektedir. Ar-Ge temsilcisi olarak koordinasyonda görev almanız okullarda proje üretme sayısının artmasına, proje kültürünün yaygınlaştırılmasına neden olacaktır. Böylece projelerin sayıca artması eğitim kurumlarımızda bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir vizyonun oluşmasına ve bilimsel temellere dayalı projeler üretilmesine neden olacaktır” dedi.

Toplantı, Ar-Ge çalışmaları hakkında istişare ve değerlendirme yapıldıktan sonra son buldu.