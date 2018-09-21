Okullarda gıda denetimleri artırıldı

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, “Okul yemekhaneleri ve kantinlerinde sunulan gıdaların hazırlanma ve servis koşulları, gıda güvenirliliği ve çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi açısından çok önemlidir. Gıdanın hazırlanmasından servis edilmesi aşamasına kadar gerekli olan asgari, teknik ve hijyen koşullarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Uygunsuzlukların tespiti ve verilen süre içerisinde tamamlanmadığının tespiti halinde gerekli idari para cezası uygulanacaktır. Bununla birlikte, okul idarecileri ve hatta velilerin de sık sık okul kantini ve yemekhanelerinde gözlemde bulunmaları ve karşılaştıkları olumsuzlukları “Alo Gıda 174” aracılığı ile kurumumuza bildirmeleri gıda güvenliği zincirini daha etkili hale getirecektir. Çocuklarımızın daha sağlıklı beslenebilmeleri için, İl Müdürlüğümüz tarafından etkin kontrollerimiz periyodik olarak devam edecektir” dedi.