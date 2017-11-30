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30 Kasım 2017 11:06

Otomobilin çarptığı tilki tedavi altına alındı

Otomobilin çarpması sonucu arka bacaklarından yaralanan ve yol kenarında bulunan tilkiye mahalleli sahip çıktı.

Otomobilin çarptığı tilki tedavi altına alındı

30 Kasım 2017 11:06


Iğdır Merkez Alikamerli mahallesi sakinlerinin yol kenarında buldukları tilkiyi güvenli bir yere aldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır İl Şube Müdürlüğüne haber verdi.


Doğa koruma ve Milli Parklar Iğdır İl Şube Müdürü Mete Türkoğlu, “Av ve Yaban Hayatı ekiplerince alınan tilkinin, çarpma sonucu arka bacaklarında kısmi felç olduğu ve hareket edemediği görülen tilki tedavisi için Kafkas üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine gönderildi” dedi.




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