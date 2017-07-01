(Özel Haber) Iğdır kayısısı beklenen ilgiyi görmedi

Türkiye’nin en doğusunda yer alan Iğdır’da kayısı hasadının önceki yıla göre daha verimli olması esnafın yüzünü güldürecek derken, hasat sonrası kayısı beklenen ilgiyi görmedi.

Iğdır’da soğuk hava deposu olan Vedat Bağrı isimli ihracatçı, Iğdır kayısısının yeterince tanıtılmadığını belirtti. Vedat Bağrı, “İç piyasa tıkalı olduğu için şu anda bütün çiftçi zarar ediyor. Geçen yıl ürünlerimiz doludan ve dondan dolayı az oldu. Bu yıl ürünümüz çok güzel olmasına rağmen bayram tatili nedeniyle hallerin ve ihracatın kapalı olması bir yığılmaya neden oldu. Çiftçi üreticisi olarak şu anda zor günler geçiriyoruz. Ürünümüzü genel olarak önce iç piyasa, sonra dışarıya ihracat olarak sadece Rusya’ya gönderiyoruz. Azerbaycan kayısısı bitmek üzere. Nasip olursa Azerbaycan’a da ürün göndermeye başlayacağız. Fiyatlar çok düşük olduğundan ve Bayram tatili nedeni ile çiftinin malını depoya almak zorunda kaldık. Şu anda da depolar ağzına kadar dolu” dedi.

“Iğdır bu konuda gerçekten şanssız”

Iğdır kendi ürettiği kayısıyı tanıtmakta çok yetersiz ve şansız olduğunu belirten Bağrı, “Ürünlerimizi bir festivalde veya dışarıda tanıtmak çok iyi olur. Iğdır’ın kayısısı Avrupa ve Arabistan’a gitmiyor. Yani şu anda iyi bir tanıtıma ihtiyacımız var. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda şöyle kutular yaptırdık. Tanıtım için kendi çabalarımızla üzerinde ’Iğdır kayısısı’ yazan kutular yaptık ve inşallah bir işe yarar. Şu anda kayısının kilosu 1,5 ila 2 TL arası satılıyor. Zaten maliyetler bunun üstünde. Maliyetler bunun üstünde olduğu için alan tüccar da zarar ediyor. zaten hasadını kendi yapan çiftçi ürününü toplamaya değmeyeceğini düşünüyor. İhracat yaptığımız zaman da fiyat değişmiyor. Şu anda piyasalar tıkalı olduğu için ihracat yapılmıyor” şeklinde konuştu.