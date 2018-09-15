Pamuk rekoltesinde beklenti yüksek

Doğu Anadolu'nun Çukurovası olarak bilinen Iğdır Ovasında, 35 yıldan beridir ekilmeyen pamuk, 35 yıl aradan sonra ekilmeye başlandı.

Hasat öncesi pamuk tarlalarını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, “bilindiği üzere ilimizde 35 yıldan fazla bir zamandır pamuk ekimi yapılmıyordu. Müdürlüğümüzün yapmış olduğu yüzde 50 hibeli pamuk tohumu projesi sayesinde yaklaşık olarak 3 bin 500 dekar civarında pamuk ekimi gerçekleştirdik. İlimizde pamuk ekili alanların artmasını birkaç boyuttan bakarak arzu etmekteyiz. Pamuk su ihtiyacı az olan bir kültür bitkisidir. Dolayısıyla ekim alanlarını artırdığımızda, ilimizde yaşanan su sıkıntısını çözmüş olacağız. En önemlisi ise, pamuk ekili alanlar istenilen seviyeye geldiğinde, Iğdır da çırçır ve iplik fabrikaları olacaktır. İlimizde pamuk ekim alanlarını artırmak için yeni projeler üzerinde çalışıyoruz” dedi