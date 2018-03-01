Sağlık Müdürü Erol, Hastanede incelemelerde bulundu

Alpaslan Erol, Iğdır Devlet Hastanesinde incelemeler yaparak Başhekim Op. Dr. Raşit İlhan’dan bilgi aldı.

Yeni kurulacak Çocuk Acil birimini gezen Alpaslan Erol, Çocuk Acil Ünitesinin önemine değinerek gerekli çalışmaların ivedilikle yapılmasını belirtti. Erol, “Iğdır halkı bizden hizmet bekliyor. Iğdır’ın özlem duyduğu sağlık hizmetine kavuşması için her tür tedbiri almak, işleri hızlandırmak boynumuzun borcudur. Hedefimiz en iyi ve en kaliteli hizmeti halkımıza sunmaktır. Biz yenilikçi bir ekibiz. Çalışma ve denetimlerimiz hız kesmeden devam edecektir” dedi.

Başhekimlikte İdari Amirlerle bir süre toplantı yapan Alpaslan Erol daha sonra Hastaneden ayrıldı.