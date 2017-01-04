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04 Ocak 2017 10:10

Sarıkamış şehitleri için yürüyüş

Sarıkamış şehitleri için yürüyüş

04 Ocak 2017 10:10

Iğdır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sarıkamış şehitleri için yürüyüş düzenleniyor. 102 yıl önce donarak şehit düşen 90 bin asker için yaklaşık bin 500 kişi yürüyüşe katılacak.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Iğdır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kasım Aydoğdu, ‘Vefakar gençlik, fedakar ecdadını unutmayacak’ adı altında yapılacak olan yürüyüşe bin 500 gencin katılacağını belirterek, “8 Ocak Pazar günü sabah 06.00 itibari ile Zübeyde Hanım Bulvarında otobüslerle Sarıkamış’a hareket edeceğiz. İnşallah saat 10.30 gibi Sarıkamış’ta yürüyüşümüzü başlatıp 13.00 gibi bitirmeyi düşünüyoruz” dedi.
Spor ve gençlik politikaları kapsamında gençleri milli ve manevi yönden zenginleştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Aydoğdu, “Sarıkamış’ta vatan savunması esnasında donarak şehit olan ecdadımızı anmak, kutsal yerleri görmek, o duyguyu bir an olsun teneffüs edebilmek ve gençlerimizi vatan savunmasında, milli ve manevi değerler ile donatabilmek için bu programı her yıl düzenliyoruz. Yapılan bu program sonucunda, verimli olduğuna dair gençlerden geri dönüşler alıyoruz. Gençler, duygulandıklarını ve kendilerinin de vatan savunmasında her an görev almak istediklerini ifade ediyorlar. Bu duyguları hem yaşamak hem de yaşatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.



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