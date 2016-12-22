Saz tavuğu soğuktan samanlığa sığındı

IĞDIR (İHA) – Iğdır’ın Kasımcan köyünde soğuktan etkilenen saz tavuğu, bir vatandaşın samanlığına sığındı.

Kasımcan köyünde ikamet eden Tayfur Akyol isimli vatandaş, samanlığına sığınan saz tavuğunu görünce Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kasımcan köyüne giden ekipler, saz tavuğunu beslendikten sonra kar yağışının fazla etkili olmadığı Aralık ilçesi yakınlarındaki sazlık alanda doğaya bıraktı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, “Saz tavuğu; sazlıkların bol olduğu yerlerde, tatlı su olan göletlerde ve su çukurları kenarlarında yaşarlar. Ot, saz uçları, su bitkileri, böcek, solucan, tohum ve meyveler ile beslenirler” dedi.