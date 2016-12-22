Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 13:29

Saz tavuğu soğuktan samanlığa sığındı

Saz tavuğu soğuktan samanlığa sığındı

22 Aralık 2016 13:29

IĞDIR (İHA) – Iğdır’ın Kasımcan köyünde soğuktan etkilenen saz tavuğu, bir vatandaşın samanlığına sığındı.
Kasımcan köyünde ikamet eden Tayfur Akyol isimli vatandaş, samanlığına sığınan saz tavuğunu görünce Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kasımcan köyüne giden ekipler, saz tavuğunu beslendikten sonra kar yağışının fazla etkili olmadığı Aralık ilçesi yakınlarındaki sazlık alanda doğaya bıraktı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, “Saz tavuğu; sazlıkların bol olduğu yerlerde, tatlı su olan göletlerde ve su çukurları kenarlarında yaşarlar. Ot, saz uçları, su bitkileri, böcek, solucan, tohum ve meyveler ile beslenirler” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER IĞDIR HABERLERİ
IĞDIR HAVA DURUMU
-4
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    -4°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    0°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç