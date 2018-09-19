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Sertifikalı Buğday tohumu dağıtıldı

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere sertifikalı tohumluk buğday dağıtımı yapıldı.


Törene, Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, birim amirleri ve çiftçiler katıldı.


Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, “2017 yılında olduğu gibi bu yıl da girişimlerimiz ile çiftçimizin kaliteli sertifikalı tohum ekimi yapmasını teşvik etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ürettiklerimizin daha kaliteli olması ve çok talep görmesini istiyorsak tohumumuz kaliteli olmalıdır. Kaliteli Sertifikalı tohumlar ise piyasada oldukça pahalı. Bu proje ile çiftçilerimizin tohum maliyetini yüzde 50 oranında biz karşılamış oluyoruz” dedi.

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