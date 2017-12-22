Şiir yazan Öğrenciler, Rektör Alma’yı ziyaret etti

Dr. Mehmet Hakkı Alma’yı makamında ziyaret etti.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, bireyin gelişiminin her aşamasında, sanatın, sporun ve diğer sosyal etkinliklerin önemli bir yeri olduğunu belirtti. Rektör Alma, “Öğrencilerimizin eğilim ve yetenekleri olduğu alanlarda yönlendirilip, motive edilmeleri gereklidir. Bu tarz kültürel, sosyal aktiviteler içinde yer almalarının, öğrencilerimizin sosyal ilişkilerinde özgüven sahibi, güçlü bireyler olmalarına da imkan tanıdığını ve üniversitemizin kültürel ve sosyal etkinler konusunda öğrencilere her zaman desteğimiz devam edecektir” dedi.

Öğrenciler ise, kendileriyle yakından ilgilenmesinden duydukları memnuniyeti belirterek, Rektör Alma’ya teşekkür ettiler.