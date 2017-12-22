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22 Aralık 2017 13:52

Şiir yazan Öğrenciler, Rektör Alma’yı ziyaret etti

Iğdır Üniversitesinde, şiir yazan öğrencilerden Bayram Kıyga ve Kemalettin Demirbaş, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.

Şiir yazan Öğrenciler, Rektör Alma’yı ziyaret etti

22 Aralık 2017 13:52

Dr. Mehmet Hakkı Alma’yı makamında ziyaret etti.


Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, bireyin gelişiminin her aşamasında, sanatın, sporun ve diğer sosyal etkinliklerin önemli bir yeri olduğunu belirtti. Rektör Alma, “Öğrencilerimizin eğilim ve yetenekleri olduğu alanlarda yönlendirilip, motive edilmeleri gereklidir. Bu tarz kültürel, sosyal aktiviteler içinde yer almalarının, öğrencilerimizin sosyal ilişkilerinde özgüven sahibi, güçlü bireyler olmalarına da imkan tanıdığını ve üniversitemizin kültürel ve sosyal etkinler konusunda öğrencilere her zaman desteğimiz devam edecektir” dedi.


Öğrenciler ise, kendileriyle yakından ilgilenmesinden duydukları memnuniyeti belirterek, Rektör Alma’ya teşekkür ettiler.




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