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Sınırda patlama: 5 asker yaralandı

Türkiye-İran sınırında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 asker yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Türkiye-İran sınırının sıfır noktası Şehit Bülent Aydın Hudut Karakolundaki askeri personeli taşıyan aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlama sonucu 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, olay yerine giden ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayın gerçekleştiği bölgede güvenlik güçleri tarafından operasyon başlatıldı.

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