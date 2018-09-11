Sınırda patlama: 5 asker yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Türkiye-İran sınırının sıfır noktası Şehit Bülent Aydın Hudut Karakolundaki askeri personeli taşıyan aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlama sonucu 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, olay yerine giden ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın gerçekleştiği bölgede güvenlik güçleri tarafından operasyon başlatıldı.