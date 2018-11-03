Sobacıların zorlu kışı

Kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasına rağmen soba satışlarında bekledikleri ilgiyi görmediklerini belirten soba satıcıları mesleğinin yok olmaya yüz tuttuğunu belirtti.

Iğdır'da yaşayan insanların kıt kanaat geçindiklerini ve zorlukla soba aldıklarını dile getiren Ercan Dağ isimli esnaf, “Soba satışlarını gecen yıla göre kıyaslarsak iki katı zamlı fiyata satıyoruz. Bu da hem bizi hem de vatandaşı yüzde 90 etkiliyor. Gecen sene 100 soba satıyorsam bu sene 50 soba satıyorum. Gecen seneye göre satışlarımız yüzde 50 düşmüş durumda. Doğal gazın etkilediğini söyleyemeyiz çünkü doğal gaz sadece merkeze çekildiği bizi fazla etkilemedi. Bizim işimiz tamamen demir ve teneke olduğu için, bizi etkileyen sadece doların yüksek olması” dedi.

Ürettikleri sobalara genellikle köylü kesiminin rağbet gösterdiğini belirten Dağ, “rağbet göstermelerindeki en büyük etken ise isteğe göre soba üretimi ve her türlü tamiratını kendimizin yapmasıdır. Tabi biz bu ürünleri fiyatlar uygun olduğu zaman yapabiliyoruz. Şuan soba üretimi maliyetli olduğu için fazla yapamıyoruz. Çünkü fabrika seri üretim yaptığı zaman daha uyguna geliyor. Soba üretiminin yanında yaptığımız semaver, mangal, baca, çatı gibi ürünler olmazsa dükkanı kapatıp gideceğiz” şeklinde konuştu.

Fiyatların iki katı arttığına dikkat çeken Dağ, “Geçen yıl en büyük boy olarak tabir ettiğimiz çinko sobalarımızı 90 TL'ye satarken, bu sene 180 TL civarı satıyoruz. Bizim işlerimiz bu şekilde devam eder ve fiyatlarda yüksek olursa kesinlikle unutulmaya yüz tutmuş meslekler arsına gireceğiz. Bizim işimiz gerçekten basit bir meslek değil ve hiçbir meslekle kıyaslanamaz” ifadelerini kullandı.