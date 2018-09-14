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Sokak hayvanları unutulmadı

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü sokak hayvanları için kentin belirli yerlerine yem ve su kapları bıraktı.


Doğada yaşayan hayvanların mevsim şartlarından etkilenmemesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, kuş ve diğer hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için kentin değişik yerleri, kamu kurum ve kuruluşların bahçeleri ile köylerde beslenme noktaları oluşturuldu. Sokak hayvanları için konulan yemlerin mevsimsel şartlardan etkilenmemesi için üstü kapalı olarak yaptırılan yemlenme kapları, kış aylarında Iğdır'dan göç etmeyen kuşların ve sokakta yaşayan hayvanların yem bulmalarını kolaylaştıracak.

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