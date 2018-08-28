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28 Ağustos 2018 13:16

Su kanalına düşen inek kurtarıldı

Iğdır’da su kanalına düşen inek vatandaşların yardımıyla son anda kurtarıldı.

Su kanalına düşen inek kurtarıldı

28 Ağustos 2018 13:16


Edinilen bilgiye göre, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinde bulunan ve ilçe merkezinden geçen su kanalına düşen inek vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. İlçe merkezinden geçen su kanalının taşması sonucu mahalle aralarında bulunan yol ve evlerin bahçesi su doldu. Otlamak için mahalle arasında gezinen bir inek, kanalının yol ile aynı seviyede olduğunu fark etmeyince su kanalına düştü. Su seviyesinin yükseldiği kanala düşen inek çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.


Kaç gün öncede, aynı su kanalına düşen bir çocuk kendi imkanlarıyla kenarda bulunan otlara tutunarak su kanalından kurtulduğu öğrenildi.




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