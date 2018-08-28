Su kanalına düşen inek kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinde bulunan ve ilçe merkezinden geçen su kanalına düşen inek vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. İlçe merkezinden geçen su kanalının taşması sonucu mahalle aralarında bulunan yol ve evlerin bahçesi su doldu. Otlamak için mahalle arasında gezinen bir inek, kanalının yol ile aynı seviyede olduğunu fark etmeyince su kanalına düştü. Su seviyesinin yükseldiği kanala düşen inek çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Kaç gün öncede, aynı su kanalına düşen bir çocuk kendi imkanlarıyla kenarda bulunan otlara tutunarak su kanalından kurtulduğu öğrenildi.