Doğu Anadolu bölgesinin Çukurovası olarak bilinen Iğdır'da süper domates hasadı devam ediyor.

Iğdır'da yetiştirilen süper domates, çevre İllerin yanı sıra Nahçıvan ve İran'dan yoğun talep görüyor. Kendine has tadı ve aroması olan süper domates kilosu 3 liradan alıcı buluyor. Yöredeki insanlar tarafından sofralık olarak tüketilen süper domatesin bu sene iyi para ettiği belirtildi.

Süper domates hasadının devam ettiğini belirten örnek çiftçi Alican Akçan, “bu sene süper domates çok iyi para etti hasattan memnunuz. Ekim ayı sonuna kadar ürün toplayacağız. Organik domates olduğu için vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Sulu ve organik olduğu için aroması ve tadı çok güzeldir. Bu sene yüzümüz domatesten yana güldü” dedi.

Iğdır'da bu sene yaklaşık 7 bin dekarlık alana süper domates ekildiği, 26 bin ton civarında ise hasat beklendiği belirtildi.