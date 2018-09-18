Talim ve Terbiye Başkanlığı üyelerinden ziyaret

Ercan Budanur'u makamında ziyaret ederek ilin eğitim durumu hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Başkanlığı Kurul Üyesi Toper Akbaba, Talim ve Terbiye Kurul Başkanlığı Öğretim Programları Daire Başkanı Mehmet Akif Sütcü ile Şube Müdürü Abdullah Büyükyıldız, İl Milli Eğitim Müdür V. Ercan Budanur'u makamında ziyaret etti.

Ziyaret, Iğdır'da eğitimin genel durumu, yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdür V. Ercan Budanur, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İlimize hoş geldiniz. Iğdır Doğu Anadolu Bölgesinin Çukurovasıdır” dedi.