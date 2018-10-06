Tarihi eserlerle evini müzeye çevirdi

Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkez 14 Kasım Mahallesinde bulunan bir adreste ikamet eden A.C. isimli şahsın tarihi eser sakladığı ve bu tarihi eserleri yakın zamanda satmayı planladığı haberini alan ekipler ikamette arama yaptı. Eski döneme ait olduğu değerlendirilen krem renkli tablet taşlar, madeni tepsi, insan kafası şeklinde ve insan figüründe heykel, gözyaşı şişesi ve çeşitli taşlar olmak üzere toplam 76 adet obje ve çeşitli şekillerde 189 adet sikke ele geçirildi. Ele geçirilen ve tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ve objeler kültür varlığı olup olmadığı öğrenilmesi için bilirkişi raporu düzenlenmesi amacıyla Kars Müze Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.

Yakalanan A.C. isimli şahıs ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.