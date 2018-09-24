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Tarımsal ürünler Avrupa sofralarında

Iğdır Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren konserve fabrikası ürün çeşitliliğini artırarak Avrupa vitrinlerinde ve sofralarında yerini genişleterek ilerliyor.


Başta biber çeşitleri, patlıcan ve domates olmak üzere birçok ürünü kendi tarlalarında yetiştirerek fabrikalarında işleyen Sadak Mezzito fabrikası sahibi Nevruz Sadak, “İlimizin Mikrokilima iklimi sayesinde kendine has lezzetini Avrupa'ya taşımak ve oralara tanıtmak için çaba sarf ediyoruz. Bu çabamız neticesinde görüyoruz ki çalışmalarımızda yalnız değiliz. Tarım ve hayvancılığın her dalında yer almaya gayret ediyoruz. Bu sebepten ötürü aynı zamanda hayvan yetiştiriciliği de yapmaktayız” dedi.

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