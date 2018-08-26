Tayini çıkan müdüre, kaymakamdan başarı belgesi

Tuzluca Kaymakamı Abdullah Kadıoğlu, Öztabak’ın ilçede kurumlar arasında ve halkla olan ilişkilerde gösterdiği çaba, alınan emniyet tedbirleriyle minimuma indirilen asayiş olaylarında ki gayretleri sebebiyle kendisine yüksek başarı belgesine layık görüldüğünü belirtti.

2017 Şubat ayından beri ilçede görev yaptığını, Iğdır ilinin şark sürelerinin uzun olması sebebiyle kendi isteği ile Tunceli’ye atandığını kaydeden Tuzluca İlçe Emniyet Müdürü Recep Öztabak’ta, "Tuzluca’da görev yaptığım süre içinde okullara zenginleştirilmiş kütüphanenin açılmasına, kütüphanelere kitap ve ders materyali kazandırılmasına öncülük ettik. İlçenin asayişini sağlamakta, halkın can ve mal güvenliğini kotumakta gayret gösterdik." dedi.