Toprak koruma kurulu toplantısı

Toplantıda Iğdır’da arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi, arazilerin teknik açıdan sınıflandırılması, arazi kullanım planlarının doğru şekilde yapılabilmesi, tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesi sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilerek, bu arazilerin amaç dışı ve yanlış kullanımlarını önlemek, kullanılabilecek alanlarda ise çevre arazileri korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulmasına ilişkin konular ele alındı.

Gündemde yer alan konuların görüşülerek karara bağlandığı toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.