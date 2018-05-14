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14 Mayıs 2018 11:54

Trafik haftasında alkol eğitimi

Trafik Haftası kapsamında Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, alkolün sürücüler üzerindeki etkisini göstermek için eğitim verildi.

Trafik haftasında alkol eğitimi

14 Mayıs 2018 11:54


Alkollü araç kullanımının trafik kazalarının oluşmasında ki rolü konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde kurulan stantda vatandaşlara eğitim verildi. Eğitimde, 1.00 promil alkol etkisinde görüş sağlayan alkol gözlüğü takılarak alkollü bireylerin davranışları konusuna dikkat çekmek, uygulamalı olarak alkol etkisinde araç kullanmanın hareketleri bozucu sonuçları gösterildi. Gözlüğü takan vatandaşlar çift görme, yanlış yerde görme, nesneleri kavrayamama gibi problemler yaşadıklarını ifade ederek, bu olumsuzlukların seyir halinde olması durumunda kesin kazaya sebebiyet vereceğini ifade ettiler.




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