Tunceli’deki sözde Ermeni soykırım anıtı yıkıldı

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Tunceli Nizamiye ilçesine bağlı Aşağı Doluca Köyündeki Pembelik Baraj gölü kenarında yaptırılan sözde Ermeni soykırım anıtının Tunceli Valiliği emriyle güvenlik güçlerince yıkıldığını açıkladı.

26 Nisan 2016 tarihinde yaptırılan sözde Ermeni anıtının yıkılması ve yapanlar hakkında soruşturma açılarak cezalandırılmasını isteyen ASİMDER Genel Başkanı Gülbey, “30.11.2016 tarihinde hem Cumhurbaşkanlık hem de Başbakanlık makamlarına yaptığımız yazılı başvurular sonucunda, İçişleri Bakanlığına sevk edilen yazımız oradan da Tunceli Valiliğine gönderilmiş olup gereğinin yapılması istenmiş Valilikte Güvenlik güçlerini görevlendirerek 1915 olayları ve Ermeni terör örgütü ASALA teröristlerinin isimlerinin bulunduğu sözde Ermeni soykırım anıtının yıkıldığını 14.12.2016 tarihli yazısıyla tarafımıza resmi olarak Tunceli Valiliği tarafından teşkilatımıza bildirilmiştir” dedi.

ASİMDER Genel Başkanı Gülbey, “Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine zarar veren bu sözde anıt şehit edilen diplomatlarımıza ve 1915 yılında (Iğdır, Kars, Erzurum, Van, Muş, Ağrı ve Erzincan) gibi şehirlerimizde katledilen 2 milyon kadar Müslüman Türk-Kürt ailelere saygısızlıktı. Şehitlerimize hakaret olan bu anıtın yıkılmasına duyarlı olan öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya ASİMDER Genel Merkezi adına teşekkür ederiz. ASİMDER olarak ülkemizde böyle fitne çıkarmak için yapılan anıt ve diğer yapıların takipçisi olacağız. Hava şartları düzelir düzelmez Azerbaycan’da faaliyet gösteren ortak faaliyet protokolü imzaladığımız Beynelxalq Diaspor Merkezi (BDM) üyeleri ile birlikte Tunceli Valiliğine teşekkür ziyaretinde bulunacağız” şeklinde konuştu.