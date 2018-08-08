Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 11:28

Tuzluca’da bal sağımı başladı

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde yaz sezonun sonuna gelinmesiyle bal sağımı da başladı.

Tuzluca’da bal sağımı başladı

08 Ağustos 2018 11:28


İlçenin en yüksek köylerinden biri olan Bostanlı köyüne arılarını bırakan üretici İbrahim Baktemur ile Sülayman İreç, artık otların biçilmesi ve mevsimin bitmesiyle birlikte sezonun sona erdiğini ve bal hasadına başladıklarını, geçen sene aşırı kurak geçmesi nedeniyle fazla verim alınmadığını belirtiler.


Bu sene içinde mevsimin iyi geçtiğini ifade eden arıcılar, "Arıların çok oğula gitmesi nedeniyle az verim aldık. Arının zahmeti ilkbaharda başlar ta ki bu zamana kadar yoğun şekilde geçiyor. Aylarca evimizden ailemizden uzak kalıyoruz. Ekmek parası için ama bakıyorsun piyasaya şekerli, glikozlu balların girmesiyle emeğimiz boşa gitmemektedir. Nerdeyse emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Herkes bal tüketsin diye kaç senedir orjinal katkısız balın kilosunu 50 ile 60 TL arası satıyorduk son günlerde her şeye gelen zamlarla birlikte bu sene 75- 80 TL arası kilosunu satacağız." dediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER IĞDIR HABERLERİ
IĞDIR HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç