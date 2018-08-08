Tuzluca’da bal sağımı başladı

İlçenin en yüksek köylerinden biri olan Bostanlı köyüne arılarını bırakan üretici İbrahim Baktemur ile Sülayman İreç, artık otların biçilmesi ve mevsimin bitmesiyle birlikte sezonun sona erdiğini ve bal hasadına başladıklarını, geçen sene aşırı kurak geçmesi nedeniyle fazla verim alınmadığını belirtiler.

Bu sene içinde mevsimin iyi geçtiğini ifade eden arıcılar, "Arıların çok oğula gitmesi nedeniyle az verim aldık. Arının zahmeti ilkbaharda başlar ta ki bu zamana kadar yoğun şekilde geçiyor. Aylarca evimizden ailemizden uzak kalıyoruz. Ekmek parası için ama bakıyorsun piyasaya şekerli, glikozlu balların girmesiyle emeğimiz boşa gitmemektedir. Nerdeyse emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Herkes bal tüketsin diye kaç senedir orjinal katkısız balın kilosunu 50 ile 60 TL arası satıyorduk son günlerde her şeye gelen zamlarla birlikte bu sene 75- 80 TL arası kilosunu satacağız." dediler.