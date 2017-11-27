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27 Kasım 2017 12:47

Tuzluca’da fidan dikimi

Tuzluca Belediyesi daha yaşanılabilir bir çevre hedefinden yola çıkarak, kentin görünümü ve havasıyla yaşanılabilir bir ilçe konumuna getirmek için ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor.

Tuzluca’da fidan dikimi

27 Kasım 2017 12:47


Iğdır’a bağlı Tuzluca ilçesi Mehmetcan Caddesinde bulunan refüjlerin arasına ardıç, berberisten ve gül fidesinden oluşan fidanların dikimine başlandı.


Tuzluca Belediye Başkanlığı ekipleri, yürütülen bu çalışmalar kapsamında, park ve refüjlere bir çok ağaç dikimi gerçekleştireceği belirtildi. İlçenin ekolojik koşullarına uyum sağlayacak ağaç türlerinin Tuzluca’da yaygınlaştırılacağını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Korkusuz, “Ağaçlandırma çalışmaları ilçenin kentleşmesi açısından önemlidir. Tuzluca’yı Cadde, Sokak, park ve bahçeleriyle her anını yaşamaktan daha da keyif alınabilecek bir kent haline dönüştüreceğiz” dedi.




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