Tuzluca’da fidan dikimi

Iğdır’a bağlı Tuzluca ilçesi Mehmetcan Caddesinde bulunan refüjlerin arasına ardıç, berberisten ve gül fidesinden oluşan fidanların dikimine başlandı.

Tuzluca Belediye Başkanlığı ekipleri, yürütülen bu çalışmalar kapsamında, park ve refüjlere bir çok ağaç dikimi gerçekleştireceği belirtildi. İlçenin ekolojik koşullarına uyum sağlayacak ağaç türlerinin Tuzluca’da yaygınlaştırılacağını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Korkusuz, “Ağaçlandırma çalışmaları ilçenin kentleşmesi açısından önemlidir. Tuzluca’yı Cadde, Sokak, park ve bahçeleriyle her anını yaşamaktan daha da keyif alınabilecek bir kent haline dönüştüreceğiz” dedi.