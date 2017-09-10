Tuzluca’da Gadir-i Hum Bayramı kutlandı

Tuzluca Al-i Aba Derneği tarafından düzenlenen programa, AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, İstanbul Alulbeyt Derneği Başkanı Rahmi Onurşan Rahmani, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasını yapan AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras konuşmasında, Filistin, Arakan, Suriye ve Irak’taki birçok ülkede dökülen Müslüman kanının bir an önce durdurulması için, Tüm Müslüman aleminin birlik, beraberlik içerisinde hareket ederek bu zulümden kurtulabileceğini belirtti.

Program, konuşmaların ardından hayır yemeğinin dağıtılmasıyla sona erdi.