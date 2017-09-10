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10 Eylül 2017 11:18

Tuzluca’da Gadir-i Hum Bayramı kutlandı

Hazreti Muhammed’in (SAV) hicretin 10’uncu yılında Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali’yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla Tuzluca’da anma programı düzenlendi.

Tuzluca’da Gadir-i Hum Bayramı kutlandı

10 Eylül 2017 11:18


Tuzluca Al-i Aba Derneği tarafından düzenlenen programa, AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, İstanbul Alulbeyt Derneği Başkanı Rahmi Onurşan Rahmani, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasını yapan AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras konuşmasında, Filistin, Arakan, Suriye ve Irak’taki birçok ülkede dökülen Müslüman kanının bir an önce durdurulması için, Tüm Müslüman aleminin birlik, beraberlik içerisinde hareket ederek bu zulümden kurtulabileceğini belirtti.


Program, konuşmaların ardından hayır yemeğinin dağıtılmasıyla sona erdi.




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