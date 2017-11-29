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29 Kasım 2017 09:50

Tuzluca’da Gaziler Köyüne Z kütüphane açıldı

Iğdır’ın Tuzluca İlçesine Bağlı Gaziler Köyüne Z Kütüphane açıldı.

Tuzluca’da Gaziler Köyüne Z kütüphane açıldı

29 Kasım 2017 09:50


Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Tuzluca Gaziler Yatılı Bölge Ortaokulunda kurulan Z Kütüphane (Zenginleştirilmiş Kütüphane)’nin açılışını Tuzluca Kaymakamı Abdullah Kadıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Araz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Gelal, İlçe Emniyet Müdürü Recep Öztabak, İlçe Jandarma Komutanı Kutay Bekleyen, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Korkusuz, İlçe Şube müdürleri Ahmet Özkaplan, Önder Gülay Akkılıç katıldı.


Z kütüphanesi hakkında açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Latip Oğur; bilgiye erişimde fırsat eşitliği, sesli ve elektronik kitaplar, pedagojik uygunluk ve okuma zevki uyandıran ortam odaklı Z kütüphanesinin öğrencilere büyük katkıda sağlayacağını, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Gaziler YBO’na bir hizmeti olduğunu belirterek katkıda bulunan herkese müteşekkir olduklarını söyledi.




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