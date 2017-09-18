Tuzluca’da İlköğretim haftası kutlandı

2017-2018 Eğitim Öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası nedeniyle Tuzluca’da düzenlenen tören Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başladı.

Düzenlenen tören Tuzluca Atatürk orta okulunda İlçe Kaymakamı Abdullah Kadıoğlu, daire amirleri, okul yöneticilerinin ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşti.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan tören konuşmalar ile devam etti.

Tören öğrencilerin şiir okumasının ardından okula yeni başlayan öğrencilere hediye dağıtımı ile son buldu.