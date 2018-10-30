Tuzluca'da temizlik kampanyası

Tuzluca'da sıfır atıklı günler hareketi ve temizlik kampanyası düzenlendi.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde kaynaklarımızı korumak, atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla çevre ve şehircilik bakanlığının vizyon projesi olan sıfır atık projesi Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde gerçekleştirildi. Temizlik projesine kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla ilçe merkezinden başlayarak ara sokaklara kadar çevre temizliği yapıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdi bu durumdan çok memnun kaldıklarını belirtiler.