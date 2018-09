Ücretli öğretmenlerle toplantı yapıldı

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Budanur, ücretli öğretmenlerin sorumluluğunun çok olduğunu ve kendilerine emanet edilen öğrencilerin en iyi şekilde yetiştirilmesini istedi.

47 branş, 31 okul öncesi, 74 sınıf öğretmeni olmak üzere 151 ücretli öğretmen ile bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Budanur, “Yeni göreviniz hayırlı olsun. Öğretmen demek örnek insan demektir. Öğrencileriniz ve bulunduğunuz yerdeki herkes sizi örnek alır. Bunun için davranış, kıyafet ve konuşmanızla örnek olmalısınız. Özellikle köylerde çalışan öğretmen arkadaşlar daha dikkatli olmalıdır. Her zaman çevrenizdeki insanlarla iyi ilişkiler içinde olun. Öğretmenlik para için yapılan bir meslek değildir. Kutsal bir meslektir. Geleceğimizi sizler yetiştireceksiniz. Bazı veliler çocuklarını okutmayabilir. Siz ikna ederek çocukları okula kazandırmalısınız. Gelecekte Türkiye'yi 2023 ve 2071 taşıyacak çocuklarımızı vatan, millet, bayrak sevgisi ile yetiştirmeliyiz. Ülkesini seven gençlerimiz, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkaracaklardır. Bunun için onları bilgi dolu yetiştirin. Görevinizi layığı ile yapın akşam kafanızı yastığa koyduğunuzda vicdanen rahat uyuyun. Benim kapım herkese açıktır. Her zaman gelebilirsiz. Kendi sorunlarınızı okul ve sınıfa yansıtmayınız. Yansıttığınız zaman sıkıntı olur. Görevinizi kadrolu öğretmenlerimiz gibi başarılı bir şekilde yapacağınıza inanıyorum. Sizlerin fedakarca çalışacağına inanıyorum” dedi.