Üniversite Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi

Üniversite Güvenlik Toplantısı, Vali Enver Ünlü'nün başkanlığında, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İl Emniyet Müdürü Melih Ekici, İl Jandarma Komutanı Hakan Başakçı ve ilgililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda alınan ve alınacak güvenlik tedbirleri görüşülerek, asayiş, ulaşım ve güvenlik konuları ele alındı ve değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Ünlü, üniversite ile ilgili tüm sorunları ve talepleri değerlendireceklerini söyleyerek; “Zaman içerisinde bu taleplerde veya sorunlarda revizyon gerekirse o revizyonları tekrar tekrar değerlendirip huzurlu bir eğitim öğretim yılı geçmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve gereken bütün tedbirleri alacağız.” dedi.