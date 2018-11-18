Ünlü, Kuş ve Ay ailelerine ziyaret etti

Iğdır merkezde ikamet eden Kuş ve Ay ailelerini ziyaret eden Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün eşi Sema Ünlü, “Engelli ve ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etmek, onların sorunlarını taleplerini dinleyerek yalnız olmadıklarını hissettirmek ve onlara yardımcı olabilmek bizlerin vatandaşlık görevidir. Devletimiz de hiç kuşkusuz ki ihtiyaç sahiplerine engellilerimize, yaşlılarımıza ve kimsesizlere ulaşarak, onlara sunduğu sosyal imkanlarla her türlü desteği sağlamaktadır ”dedi.

Ailelerle bir süre sohbet eden Sema Ünlü, kendisinden bir taleplerinin olup olmadığını sordu. Yapılan ev ziyaretlerinden oldukça memnun kalan aileler, ziyaret sonunda Sema Ünlü'ye teşekkür etti.