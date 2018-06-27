Ünlü, Silgan ve Özayyıldız ailelerini ziyaret etti

Sema Ünlü, devletin sosyal kurumlarının zor durumda olan insanlar için var olduğunu, sosyal devlet anlayışının gereği doğrultusunda bu ailelerin ihtiyaçlarının giderildiğini belirtti. Ünlü, “Ailelerimizin sağlıklı bir ortamda hayatlarını sürdürebilmeleri için gereken yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla zaten yapılıyor. Fakat bizler de ailelerimizin çocukları ile birlikte sürdürdükleri yaşam mücadelelerinde maddi ve manevi olarak destek sağlamak amacıyla yanlarında bulunmak istedik. Hasta aile bireylerine Allahtan acil şifalar diliyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.