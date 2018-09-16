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Üzüm bağları için yeni proje

Iğdır’da kaybolmaya yüz tutmuş yerli üzüm üretilmeye başlandı.

Iğdır'da kaybolmaya yüz tutmuş yerli üzüm üretilmeye başlandı.


Iğdır'da kaybolmaya yüz tutan yerli üzüm çeşitleri incelenerek her türlü tarımsal ve teknik destek verileceği belirtildi.


Yerli tohum ve meyve çeşitlerini üretilir duruma getirecek projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, “Yerli çeşitlerimizi yeniden üretilir bir duruma getirerek gün yüzüne çıkaracağız. Askeri, Miskali, El-Hakkı, Kırmızı Kişmişi ve Keçimemesi gibi yerli üzüm çeşitlerimizin, Kadıkışlak ve Necefali köylerimizde halen üretilir olması, yerli üzüm çeşitlerimizin korunması adına bizleri memnun etmektedir. Yerli üretim yapan çiftçilerimize her türlü tarımsal ve teknik destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

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