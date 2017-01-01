Diğer
Kategoriler
01 Ocak 2017 14:16

Vali Alpman, yeni yıla güvenlik güçleriyle girdi

Vali Alpman, yeni yıla güvenlik güçleriyle girdi

01 Ocak 2017 14:16

Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ile birlikte kentin giriş noktalarında nöbet tutan polis ve askerleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.
Vali Ahmet Turgay Alpman ve İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, şehrin çeşitli yerlerinde bulunan trafik denetleme, arama ve kontrol noktalarında görev yapan emniyet mensupları ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek baklava ikramında bulundu. Görevli personelle sohbet ederek, çay içen Vali Alpman ve Emniyet Müdürü Orhan Çevik’e polisler sıcak çorba ikram etti.
Yılbaşı dolayısıyla güvenlik noktalarını ziyaret ettiklerini belirten Vali Alpman, "Herkes evinde rahat uyusun diye güvenlik güçlerimiz 24 saat esasıyla şehrin giriş çıkış noktalarında bu kış gününde nöbet tutuyor. Kendilerinin yalnız olmadıklarını hissettirmek adına Emniyet Müdürümüz Orhan Çevik ile birlikte ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladık. 24 saat nöbet tutan tüm çalışanlarımızın da Allah yardımcısı olsun” dedi
Daha sonra Iğdır Devlet Hastanesine geçen Vali Alpman, burada Başhekim Nevruz Erez tarafından karşılandı. Hastanedeki son durum hakkında Erez’den bilgi alan Vali Alpman, acilde görevli doktor, hemşire, hasta ve görevli polislerin de yeni yılını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER IĞDIR HABERLERİ
IĞDIR HAVA DURUMU
-5
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    -5°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    -4°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    -4°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç