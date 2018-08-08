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08 Ağustos 2018 10:34

Vali Enver Ünlü, şehit annesini ağırladı

15 Temmuz gecesi FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırı sonucu yaralanan ve daha sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Başkomiser Bülent Yurtseven’in annesi Nazife Yurtseven ile 15 Temmuz Şehit ve Gazi Aileleri Iğdır Dernek Başkanı Kamber Güzelkaya, Iğdır Valisi Enver Ünlü’yü makamında ziyaret ettiBu ülke uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerin yakınlarının en kutsal emanetler olduğunu belirten Iğdır Valisi Enver Ünlü, “15 Temmuz, üzerine kara bulutların çöktüğü bir gecede Türk milletinin yeniden dirilişinin adıdır.

Vali Enver Ünlü, şehit annesini ağırladı

08 Ağustos 2018 10:34

15 Temmuz gecesi FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırı sonucu yaralanan ve daha sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Başkomiser Bülent Yurtseven’in annesi Nazife Yurtseven ile 15 Temmuz Şehit ve Gazi Aileleri Iğdır Dernek Başkanı Kamber Güzelkaya, Iğdır Valisi Enver Ünlü’yü makamında ziyaret etti


Bu ülke uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerin yakınlarının en kutsal emanetler olduğunu belirten Iğdır Valisi Enver Ünlü, “15 Temmuz, üzerine kara bulutların çöktüğü bir gecede Türk milletinin yeniden dirilişinin adıdır. 15 Temmuz milletimizin zaferidir. O gece ve sabahında aziz milletimiz, hür ve bağımsız yaşama iradesini bir kez daha bütün dünyaya göstermiştir. Şehidimiz Başkomiser Bülent Yurtseven ise o gecede hainlerin bombalı saldırısı sonucunda şahadete ulaştı. Allah ondan ve tüm şehitlerimizden razı olsun. Onlar, ecdadımızın emanetlerini yere düşürmemek için her türlü fedakarlığı yaptı. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesinde tarihin şerefli sayfalarına isimlerini altın harflerle yazdıran tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.




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