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02 Mayıs 2018 09:04

Vali Ünlü, asker ve polisi ziyaret ederek denetimlerde bulundu

Iğdır Valisi Enver Ünlü, asker ve polisi ziyaret ederek denetimlerde bulundu.

Vali Ünlü, asker ve polisi ziyaret ederek denetimlerde bulundu

02 Mayıs 2018 09:04


Vali Ünlü, polis uygulama noktalarını ziyaret etti. Vali Ünlü, Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak ve İl Emniyet Müdürü Melih Ekici ile birlikte şehir giriş ve çıkışlarında bulunan polis uygulama noktalarını ziyaret ederek denetimlerde bulundu.


Ziyaretlerinde polislere baklava ikram eden Vali Ünlü, daha sonra yapılan yol uygulamalarında durdurulan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Trafik kazalarının önlenmesi için gerekli uyarılar ve önleyici tedbirler hususunda görevlilerin vatandaşlara gerekli bilgilendirmelerde bulunmasının oldukça önemli olduğunu belirten Vali Ünlü, sürücülere de hayırlı yolculuklar dileyerek Iğdır’ın huzurlu ve güvenli bir il olmasına rağmen vatandaşlarımızın emniyeti için her türlü tedbirin alındığını da ayrıca ifade etti.


Vali Enver Ünlü daha sonra, Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak ve İl Jandarma Komutan V. Albay Ömer Ersever ile birlikte Aralık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı yol uygulama noktasını ziyaret ederek askerlerle bir araya geldi. Vali Ünlü, güvenlik güçlerine baklava ikram ederek görevlerinde başarılar diledi.




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