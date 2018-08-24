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24 Ağustos 2018 13:21

Vali Ünlü askerlerle bayramlaştı

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Garnizon ve 5.

Vali Ünlü askerlerle bayramlaştı

24 Ağustos 2018 13:21

Hudut Alay Komutanı P. Albay Hakkı Bahadır Öztürk, Cumhuriyet Başsavcı V. Mestan Işık, Karakoyunlu Kaymakamı Kamil Güzel, İl Emniyet Müdürü Melih Ekici, İl Jandarma Komutan V. Kamil Türkdönmez, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, kurum müdürleri ve protokol üyeleri ile birlikte 5. Hudut Alay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığında görevli askerlerle bayramlaştı.


Iğdır Valisi Enver Ünlü konuşmasında, “Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, bu coğrafyada bin yıldır devam eden kardeşlik hukukunun tesis ve devamı için mesai mefhumu gözetmeksizin gerektiğinde zor doğa şartlarında görev yaparak, terör ve suç örgütlerine göz açtırmayan siz kıymetli Mehmetçiklerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Rabbim, böyle güzel bayramlara sevdiklerinizle erişmeyi nasip eylesin” dedi.




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