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30 Mayıs 2018 12:14

Vali Ünlü askerlerle iftar yaptı

Iğdır Valisi Enver Ünlü Suveren Jandarma Komando Tabur Komutanlığında vatani görevini yapan Mehmetçikle iftar yaptı.

Vali Ünlü askerlerle iftar yaptı

30 Mayıs 2018 12:14


İftar yemeğinde er, erbaş ve rütbeli personelle yakından ilgilenen Vali Ünlü, böyle güzel bir ayda kahraman Mehmetçikle birlikte iftar açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ünlü, “Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat birimlerimizin yürüttüğü amansız operasyonlar, arazide yaptıkları arama tarama faaliyetleri ve mesai mefhumu gözetmeksizin yapmış oldukları takdire şayan ve üstün görev anlayışlıyla teröre göz açtırmıyor. Sizlerle gurur duyuyoruz, sizlerin arazide ki varlığı bizim güven içerisinde çalışmamızı, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlıyor. Tabi bu noktada fedakarca yaptığınız çalışmalar için çoğu zaman ailelerinizden, çocuklarınızdan uzak kalıyorsunuz. Ben biliyorum ki görev şuurunuz size sabretmeyi öğretiyor. Sizin dosta güven, düşmana korku vermeniz, arazide ki varlığınız çok önemli. Zaten terör örgütleri bunu bildiği için arazide hareket bile edemiyor. Bölgemizde ki teröristler, sizlerin üstün görev şuuru, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Emniyet teşkilatının başarılı çalışmalarıyla tek tek temizleniyor” dedi.


Vali Ünlü, askerlerle yapmış olduğu iftardan sonra Jandarma Tabur Komutanlığı şeref defterini imzaladı.




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