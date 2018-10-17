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Vali Ünlü, hudut hattında incelemelerde bulundu

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Aralık Kaymakamı Sercan Gökdemir ile birlikte Aralık’ta hudut hattında incelemelerde bulundu.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Aralık Kaymakamı Sercan Gökdemir ile birlikte Aralık'ta hudut hattında incelemelerde bulundu.


Bir süre sınır hattında tetkiklerde bulunan Vali Ünlü, yapılması planlanan çalışmalar hakkında da ilgililerden bilgiler aldı.


Vali Ünlü, İran sınırında sınır fiziki güvenlik sistemlerinin tamamlanması ile sınır güvenliğinde önemli bir mesafe kat edildiğini ve bölgemizde yasa dışı düzensiz göçmenlerin sayısında büyük oranda düşüş sağlandığını belirterek modüler beton duvar sistemine entegre edilecek sınır fiziki güvenlik sistemi, aydınlatma projesi, lego tipi gözetleme kuleleri ve elektro optik kulelerin yapımının tamamlanmasıyla ve mevcut imkanlarla gerçekleştirilen yol yapım ve sazlık alanlarda yapılacak çalışmalarla birlikte ülkemize yasa dışı yollardan geçirilmeye çalışılan insan, hayvan, silah, malzeme, sigara ve uyuşturucu malzemeler ile terör eylemlerinin önemli ölçüde azalacağını ifade etti.

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