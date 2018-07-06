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06 Temmuz 2018 13:15

Vali Ünlü vatandaşlarla buluştu

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Haziran ayı Halk toplantıları kapsamında vatandaşlarla buluştu.

Vali Ünlü vatandaşlarla buluştu

06 Temmuz 2018 13:15


Vatandaşlara karşı en iyi ve en faydalı kamu hizmeti sunmanın önemine dikkat çeken Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Milletimiz bir seçimi daha geride bıraktı. Vatandaşlarımızın hür iradesi bir kez daha tecelli etti. Cumhurbaşkanımız milletimizden aldığı güç ve destekle çok daha güzel işler yapmak için havalimanları, yatırımlar, köprüler, yollar, fabrikalar ve yeni iş sahaları açmak için yoluna devam edecektir. Ben bir kez daha Cumhurbaşkanımızın ve TBMM’nin vatan, millet ve memleketimiz için hayırlı ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Allah onlara sağlık, afiyet, güç ve kuvvet versin. Bizler devletimizin emrinde, milletimizin hizmetindeyiz. Bugün gene sizlerle birlikteyiz. Devletimiz milletimiz için vardır. Bu noktada vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek, ihtiyaç ve eksikliklerin giderilmesi için adaletli şekilde davranmak bizim vazifemizdir. İnşallah sorunlarınıza burada imkanlar ölçüsünde çözüm bulacağız” dedi


“Halk Günü” toplantısına katılan vatandaşlar, taleplerini dinleyen Vali Ünlü’ye teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.




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