Vali Ünlü Yörex Fuarına Katıldı

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından açılan stantlarda yer alan ürünleri inceleyen Iğdır Valisi Enver Ünlü, fuara katılan vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Fuar alanında bulunan Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ile bölgesel kalkınma hakkında sohbet eden Vali Ünlü, Iğdır ilinin değerlerinin daha geniş kapsamlı olarak tanıtılması gerektiğini dile getirdi.

Iğdır, Kars ve Ardahan’ın doğunun vitrini ve sahnesi olduğunu belirten Ünlü, Hatay, Şırnak, Burdur, Bursa ve Kayseri stantlarında görevli ajans mensuplarının davetleri üzerine buradaki vatandaşlardan sohbet ederek, katılımcılara yöresel ürünlerden ikram etti.