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Vali Ünlü'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Cumhuriyet’in 95’inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, gurur ve coşku ile kutlamanın heyecanı içerisinde olduğunu kaydetti.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Cumhuriyet'in 95'inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, gurur ve coşku ile kutlamanın heyecanı içerisinde olduğunu kaydetti.


Ünlü mesajında, “Tarihi büyük zaferlerle dolu Türk Milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlattığı Milli Mücadele, milletimizin azim ve kararlılığıyla birleşerek tüm yurtta yankılanmış ve zaferle sonuçlanmıştır. Kurtuluş Savaşının zaferle sonuçlanması ve ardından Cumhuriyet'in kurulması, tarihin ender kaydettiği büyük bir başarıdır. Bu eşsiz zafer üzerinde yükselen Cumhuriyetimiz hiç kuşkusuz, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak ebediyen yaşayacaktır. Bugün bizlere düşen en büyük görev, bu değerli mirası aynı şuurla her geçen gün daha da güçlendirerek Ülkemizi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetlerin ötesine taşımak olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Savaşı'mızın kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi, rahmet ve şükranla anıyor, tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

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