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18 Eylül 2017 16:44

Vali Ünlü’nün yeni Eğitim-Öğretim yılı mesajı

Iğdır Valisi Enver Ünlü 2017-2018 yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Ünlü’nün yeni Eğitim-Öğretim yılı mesajı

18 Eylül 2017 16:44


Vali Enver Ünlü’ nün yayımladığı mesaj şöyle; ”Hepimizin en değerli varlığı olan yavrularımızı milli ve manevi değerlere bağlı, yüksek ahlaki değerlere sahip nesiller olarak yetiştirmek Milli Eğitimin en önemli hedefleri olmalıdır. Teknolojinin büyük bir ivmeyle geliştiği günümüzde, her geçen gün daha fazla bilgi ve beceri gerektiren yaşam şartlarını göz önüne aldığımızda hedefimiz çocuklarımıza verilen eğitim ve öğretimin başarısını çok daha yükseklere çıkartmaktır.


Araştırıp sorgulama yeteneğine sahip, bilgi üretebilen gelişmeleri takip edebilen nesiller yetiştirmek adına eğitim öğretim hizmetleri vermek bir devlet açısından hayati öneme haizdir.


Bizler ise bunun farkında ve geliştirme gayreti içerisinde olmalıyız. Bu düşüncelerle yeni eğitim ve öğretim yılında eğitime destek veren kurum, kuruluş ve hayırseverlerimize teşekkür ediyor, tüm öğretmen, veli ve öğrencilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yeni eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı olsun.”




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