Vatandaşla huzur toplantısı yapıldı

Iğdır'da huzur toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen toplantıya, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Vali Yardımcısı Yunis Koç, İl Emniyet Müdürü Melih Ekici, İl Mahalli İdareler Müdürü Çetin İden ve kurum müdürleri katıldı.

Iğdır merkez Topçular Mahallesinde gerçekleşen huzur toplantısında konuşan Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Vatandaşlarımızın dile getirdiği sorunlara çözüm bulmaya, talepleri karşılamaya çalışıyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde tüm kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımızın en iyi şartlarda yaşaması için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Burada konuşacağımız sorunların hepsi, el birliği ile tüm toplum kesimlerinin desteği ile çözeceğimiz sorunlardır. Bu nedenle sizlerin desteği ve duyarlılığı da önemli” dedi.

Toplantıda vatandaşların aktardığı konuların not alınmasını sağlayan Vali Ünlü, kurum müdürlerine sorunların ortadan kaldırılması için talimat verdi.