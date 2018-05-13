Yaralı yavru kurt ve tavşan tedavi altına alındı

Iğdır’da kırsal alanda vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru kurt, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. DKMP ekipleri yavru kurdun karnını doyurduktan sonra tedavisi için Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdüler. 1 aylık yavru kurt burada tedavi altına alındı. Kurdun tedavisinin ardından tabiata yeniden kazandırılacağı belirtildi.

Ardahan’da da otomobilin çarpması sonucu yaralı halde bulunan tavşan Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Arka sol ayağında parçalı kırık ve iç kanama şüphesi bulunan tavşanı Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç.Dr. Metin Öğün ameliyata aldı.

Tavşanın tedavisinin ardından tabiata yeniden kazandırılacağı kaydedildi.