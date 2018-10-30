Yürüyüş yolunda çevre temizliği

Iğdır'da, “Sıfır atıklı günler harekatı” kapsamında temizlik yürüyüşü düzenlendi.

Iğdır'da “Sıfır atıklı günler harekatı” teması kapsamında Iğdır Valilik yolu üzerinde gerçekleştirilen yürüyüşe Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır Belediye Başkanı Av. Murat Yikit, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muhammed Bektaş, kurum Müdürleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Iğdır Valisi Enver Ünlü, Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan'ın Ülke genelinde başlattığı bir proje olduğunu belirtti. Ünlü, “bizde doğunun incisi Türkiye'mizin güzel Vilayeti olan Iğdır'dan farkındalık hareketini bugün başlatmak istedik. Iğdır halkı ile birlikte şehrimizi daha yaşanır ve daha temiz bir şehir haline getirmek için toplandık. Iğdır'da zaten geri dönüşümle ilgili bir birlik var. İl ve ilçe Belediyelerimiz çöplerini katı atık depolama ve ayrıştırma tesisine getiriyorlar. Bizde ilk etapta kurulan 10 adet geri dönüşüm kumbaralarıyla İlimizde kağıt, cam, metal, karton, plastik ve ambalajların doğada yok olma süreleri çok uzun olduğu için burada toplayacağız. Bunların tekrar ekonomiye kazandırılması açısından bugün geçlerimizle birlikte bir farkındalık harekatı oluşturmak amacıyla hep beraber Vali yolunda toplandık” dedi.

Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit ise, Dünya, doğa ve insanlığın geleceği için geri dönüşüm konusunda bir toplumsal farkındalık yaratılması gerektiğine değindi. Başkan Yikit, “ aslında bir saat uygulaması var ama insanlar bu saat uygulamasına riayet etmeleri için bizim yeteri kadar çalışma yapmamız gerekiyor. Biz bu konuda şunu çok iyi ve net biliyoruz ki, insanlığın ve dünyanın geleceği gerçekten doğanın kirletilmemesi ve geri dönüşümün mümkün olabildiği kadar üst seviyede yapılabilmesine bağlıdır” şeklinde konuştu.

Çevre Yönetim ve Denetimi Şube Müdürü Zehra Arat, “Cumhurbaşkanımızın eşi sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde “Sıfır atık projesi” başlatılmış ve Bakanlığımızca yürütülüyor. Bakanlık ve bütün illerde bulunan kurum, hastane, havalimanları, iş merkezlerinde ve toplu yaşanılan her yerde bu uygulamaya başlanıldı” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Temizlik yürüyüşü Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan Valilik binası önünde son buldu.